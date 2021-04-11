Более 316 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса

Более 316 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцину от новой коронавирусной инфекции получили 454 890 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 апреля. 316 472 жителя Северной столицы прошли полный цикл вакцинации от COVID-19.

Согласно данным в информационной справки Смольного, за минувшие сутки медики первично привили 4 162 человека, вторично —1 431.

В настоящее время в городских больницах не израсходовали еще 78 122 комплекта вакцин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 694 новых случая коронавируса. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

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