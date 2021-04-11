В Петербурге зафиксировано 694 новых случая коронавируса

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 694 случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 11 апреля.

В России за сутки зафиксировано 8 702 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 337 летальных исхода. При этом 7 230 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 641 390 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 986 летальных исхода, выздоровели 4 265 509 человек.

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