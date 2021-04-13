Здание Невской мануфактуры восстановят за деньги собственника

Глава комитета по охране памятников Петербурга Сергей Макаров рассказал, как будет проходить воссоздание сгоревшей текстильной фабрики «Невская мануфактура».

Чиновник заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что здание мануфактуры находится в частной собственности, поэтому экспертизу проведут за счет владельца. Сотрудники КГИОП пока не могут попасть на территорию фабрики из-за запрета пожарных. Дальнейшие решения будут приняты только после осмотра.

Пока неясно, какие аутентичные элементы архитектурного ансамбля получится сохранить в историческом облике, однако уже сейчас можно сказать, что зданию необходимо воссоздание, а не просто реставрация. Работы будут проводиться за счет собственника.

Макаров заверил, что строительства малоэтажек на месте памятника не будет — это запрещено федеральным законодательством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, в каком состоянии горевшая «Невская мануфактура», хостел и близлежащие дома.