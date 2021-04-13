Стало известно, в каком состоянии горевшая «Невская мануфактура», хостел и близлежащие дома

О том, в каком состоянии на утро пребывала мануфактура, хостел, на который перекинулся пожар, и близлежащие дома рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС Андрей Литовка.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Литовка отметил, что в девять часов утра была пересменка. Сотрудники МЧС, которые работали вчера, отравились отдыхать. При этом, перед заступившей группой встала новая задача — проливать очаги возгорания и проливать завалы, площадь которых 500 квадратных метров.

«Здание сильно повреждено. Центральная часть и левая часть стены обрушилась. Сейчас там происходят тления в завалах на площади 500 метров квадратных. Мы его протушиваем», — заявил специалист.

При этом начальник пресс-службы подчеркнул, что дальнейшая судьба здания не в руках МЧС. Так как их задача — это ликвидация пожара без жертв.

Начальник пресс-службы объяснил, что хостел пострадал не сильно, там в плачевном состоянии только чердак, и еще есть следы от пролитой воды.

«Что касается хостела, то еще вчера в 23:10 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров, а в 2:00 ночи ликвидирован. В настоящий момент оцениваются его (хостела) повреждения».

Что касается близлежащих домов, то оказалось, что все жильцы уже давно вернулись в свои жилища.

Однако вопрос проживающих в хостеле, пока находятся в подвешенном состоянии. Начальник пресс-службы отметил, что этот момент будут решать уже владельцы хостела.

Также сообщается, что какие-либо другие здания и территории не пострадали.

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