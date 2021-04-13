Анонимные сообщения стали причиной эвакуации Василеостровского и Сестрорецкого судов

Анонимы продолжают «минировать» петербургские суды. Утро началось с эвакуации в учреждениях в двух учреждениях.

Сегодня, 13 апреля, поступило сообщение о минировании Василеостровского районного суда. После аналогичное письмо поступило в Сестрорецкий районный суд.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в настоящий момент идет эвакуация людей из зданий. На месте работают саперы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне неизвестные минировали здание городского суда на Бассейной улице. Здание и прилегающую к нему территорию осмотрели, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.