Анонимные сообщения стали причиной эвакуации Василеостровского и Сестрорецкого судов

Анонимные сообщения стали причиной эвакуации Василеостровского и Сестрорецкого судов
Суды Петербурга эвакуируют. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Анонимы продолжают «минировать» петербургские суды. Утро началось с эвакуации в учреждениях в двух учреждениях.

Сегодня, 13 апреля, поступило сообщение о минировании Василеостровского районного суда. После аналогичное письмо поступило в Сестрорецкий районный суд.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в настоящий момент идет эвакуация людей из зданий. На месте работают саперы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне неизвестные минировали здание городского суда на Бассейной улице. Здание и прилегающую к нему территорию осмотрели, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

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