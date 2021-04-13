В Петербурге аноним «заминировал» здание городского суда

Правоохранителям поступила информация от судебного пристава Санкт-Петербургского городского суда о возможном минировании учреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 12 апреля, судебный пристав заявил о том, что 10 числа неизвестный отправил на электронный адрес письмо с угрозой заминирования городского суда, расположенного в доме №6 на Бассейной улице.

Как стало известно Gazeta.SPb, суд и прилегающую к нему территорию осмотрели, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуировать людей, находившихся в здании, также не потребовалось.

Установить анонимного абонента, заявившего о якобы «взрыве» не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последняя угроза минирования городского суда поступала правоохранителям 15 марта.