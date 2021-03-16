В Петербурге неизвестный «заминировал» здание Городского суда

Взрывных устройств и взрывчатых веществ в здании Городского суда и на прилегающей к нему территории не обнаружили. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Взрывных устройств и взрывчатых веществ в здании Городского суда и на прилегающей к нему территории не обнаружили. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник, 15 марта, около двух часов дня через службу 112 в дежурную часть полиции поступила информация от судебного пристава Санкт-Петербургского городского суда о возможном минировании учреждения.

По словам заявителя, в 13:50 на телефон судебной канцелярии поступил звонок от незнакомца. Мужчина сообщил, что здание городского суда на Бассейной улице, 6, находится под угрозой взрыва. К месту происшествия сразу же направили отряды правоохранителей.

Суд и прилегающую к нему территорию осмотрели, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуировать людей, находившихся в здании, также не потребовалось. Установить анонимного абонента, заявившего о якобы «взрыве» не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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