На Омской пьяный петербуржец запер в квартире бригаду скорой помощи

В результате инцидента никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения запер бригаду скорой помощи в своей квартире. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на Омской улице. Туда вызвали медиков, которые, прибыв на место, обнаружили пьяного мужчину. Он начал угрожать врачам разбитой бутылкой, а также запер бригаду в своей квартире. Каким-то образом медикам удалось освободиться, об инциденте они сообщили в правоохранительные органы.

Проводится доследственная проверка и выясняются все обстоятельства происшествия. Известно, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца, арестованного за нападение, простили и отпустили домой. Мужчину подозревали в том, что он ударил шилом незнакомку.