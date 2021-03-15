Петербуржца, арестованного за нападение, простили и отпустили домой

Петербуржца, арестованного за нападение, простили и отпустили домой
Пострадавшая простила нападавшего. Фото: pixabay

Мужчину подозревали в том, что он ударил шилом незнакомку.

В Санкт-Петербурге прекратили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревали в нападении на горожанку. Об этом сообщили сегодня, 15 марта, в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Все случилось 14 сентября. В полицию обратились сотрудники травматологического пункта, которые рассказали о пациентке с ранением в шею. В результате было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого задержали подозреваемого. Он, по предварительным данным, ударил прохожую шилом в шею, после чего скрылся.

Мужчину задержали и заставили предстать перед судом. Ему удалось примириться с пострадавшей, и она попросила прекратить уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за день напали на два офиса микрофинансовых организаций.

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