В Петербурге за день напали на два офиса микрофинансовых организаций

В Петербурге за день напали на два офиса микрофинансовых организаций
Полиция разыскивает злоумышленников. Фото: Pixabay

Злоумышленники угрожали сотрудникам организаций пистолетами и ножами.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 марта, произошло сразу два нападения на офисы микрофинансовых организаций. Об этом сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Первый инцидент случился на проспекте Маршала Жукова. Там неизвестный мужчины в маске пришел в помещение микрофинансовй организации и, угрожая предметом, похожим на пистолет, принудил сотрудников отдать ему две тысячи рублей. После этого он скрылся с места инцидента.

Второе нападение зафиксировали на улице Уточкина. Там злоумышленник с ножом вытребовал 20 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествий и разыскивают подозреваемых.

Ранее в gazetas.pb.ru сообщалось, что на Сенной ограбили офис микрофинансовой организации.

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