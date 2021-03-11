На Сенной ограбили офис микрофинансовой организации

В центре Петербурга ограбили микрокредитную организацию. Инцидент произошел в четверг, 11 марта.

Двое неизвестных мужчин ворвались в офис микрофинансовой организации на Сенной площади, 7., сообщает ТАСС. Злоумышленники угрожали сотруднику ножом. Налетчики унесли с собой около 50 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Злоумышленников ищет полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина вошел в офис банка на Индустриальном проспекте, и, угрожая предметом, похожим на гранату, старшему кассиру потребовал выдать денежные средства