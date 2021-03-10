Неизвестный с гранатой ограбил отделение банка на 2,5 млн рублей

Неизвестный с гранатой ограбил отделение банка на 2,5 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. pixabay

После разбойного нападения на отделение банка в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело.

Напомним, 9 марта неизвестный мужчина вошел в офис банка на Индустриальном проспекте, и, угрожая предметом, похожим на гранату, старшему кассиру потребовал выдать денежные средства, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Кассир банка отдала мужчине в чёрном 2,5 млн рублей. Грабитель забрал деньги скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 58-летняя женщина, работающая оператором станции на улице Киевская. Она заявила, что в помещение АЗС вошел неизвестный и, под угрозой применения насилия, потребовал выдать ему деньги, после чего скрылся.

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