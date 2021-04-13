Apple назначила весеннюю презентацию на 20 апреля

Есть вероятность, что Apple презентует долгожданные умные метки AirTags. Фото: unsplash

Есть вероятность, что Apple презентует долгожданные умные метки AirTags. Фото: unsplash

На следующей неделе Apple проведет весеннюю презентацию новинок. Корпорация назначила мероприятие на 20 апреля.

Анонс презентации появился на официальном сайте Apple во вторник, 13 апреля. Пользователям покажут новинки сезона в 20:00 по московскому времени.

Предполагается, что на предстоящем мероприятии будут представлены обновленные планшеты iPad Pro и iPad Mini. Также поклонники «яблочной» техники ждут новые модели MacBook Pro и новый Mac Air с улучшенным процессором Apple M2, который заменит предыдущую начинку Intel.

Есть вероятность, что Apple презентует долгожданные умные метки AirTags. Также не исключается, что мир увидит обновленную приставку для телевизора Apple TV.

Накануне голосовой помощник Siri, отвечая на вопрос о дате весенней презентации Apple назвала дату 20 апреля, хотя компания ранее не анонсировала сроки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple подала в суд на бывшего сотрудника за разглашение коммерческой тайны.