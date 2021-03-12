Apple подала в суд на бывшего сотрудника за разглашение коммерческой тайны

Почти до последнего дня своей работы (он уволился осенью 2019 года) Ланкастер скачивал документы по разрабатываемым гаджетам и другую информацию, передавая ее журналисту в переписке и в ходе нескольких встреч. Фото: unsplash

Почти до последнего дня своей работы (он уволился осенью 2019 года) Ланкастер скачивал документы по разрабатываемым гаджетам и другую информацию, передавая ее журналисту в переписке и в ходе нескольких встреч. Фото: unsplash

Корпорация Apple в четверг, 11 марта, подала в суд штата Калифорния иск на своего бывшего работника Саймона Ланкастера. Компания утверждает, что он передавал знакомому журналисту сведения, представляющие коммерческую тайну.

По информации издания The Verge, Ланкастер, проработавший в Apple 11 лет, с 2018 года сотрудничал с неизвестным журналистом, который получал от Саймона сведения обо всех новых разработках. В обмен на это оставшийся анонимным сотрудник СМИ якобы писал статьи, способствующие продвижению стартапа Ланкастера. Последний как раз занимался проектированием и внедрением новых продуктов.

«Мы очень серьезно относимся к умышленной краже этим человеком наших коммерческих секретов, нарушению нашего этического кодекса и нашей политики ради персональной выгоды», — комментируют в Apple сложившуюся ситуацию и подчеркивают, что сделают все возможное для защиты инноваций компании.