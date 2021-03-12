В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении таможенника, который подслушивал своих коллег

Обвиняемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, характеризуется как хороший работник, сразу признал вину и сотрудничал со следствием, а также сделал пожертвование в благотворительный фонд помощи детям. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Обвиняемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, характеризуется как хороший работник, сразу признал вину и сотрудничал со следствием, а также сделал пожертвование в благотворительный фонд помощи детям. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Василеостровский районный суд постановил прекратить уголовное преследование старшего инспектора-таможенника Шкиперского таможенного поста Юрия Тузова.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в ноябре 2019 обвиняемый установил в нескольких помещения таможенного поста аудиоколонки и видеокамеры для слежки за коллегами с целью сбора компромата. При задержании Тузов сразу же признал вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием.

Кроме того, таможенник никогда не привлекался к уголовной ответственности, имеет положительную характеристику на службе и перечислил более 10 тысяч рублей в благотворительный фонд «Помочь детям вместе». Учитывая все обстоятельства, суд ограничился штрафом для петербуржца в размере 15 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскому автомобилисту не стали выписывать штраф за парковку на тротуаре.