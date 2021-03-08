ГИБДД не стала штрафовать петербургского автомобилиста за парковку на тротуаре

Парковку на тротуаре не сочли нарушением в ГИБДД. Скриншот: телеграм-канал "Мегаполис"

Парковку на тротуаре не сочли нарушением в ГИБДД. Скриншот: телеграм-канал "Мегаполис"

ГИБДД Северной столицы отказалась выписывать штраф автомобилисту, который регулярно паркуется на пешеходной зоне в одном из дворов Невского района Петербурга.

О возмутительной ситуации рассказал подписчик Telegram-канала «Мегаполис». По словам петербуржца, он длительное время пытается бороться с неизвестным соседом, который постоянно паркуется на тротуаре. В итоге мужчина даже решил обратиться за помощью в ГИБДД.

Ведомство, однако, отказало активисту в возбуждении дела об административном правонарушении. Основанием для отказа стал тот факт, что отделённый поребриком участок возле газона сочли не тротуаром, а прилегающей к нему территорией, где помехи, наоборот, создают пешеходы, не автомобили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Строителей в Кудрово трактор умудрился наехать сам на себя.