Наехавший сам на себя трактор насмешил жителей Кудрово

Трактор наехал сам на себя в Кудрово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Трактор наехал сам на себя в Кудрово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Необычная дорожная авария произошла сегодня днем во Всеволожском районе Ленобласти. В соцсетях появились фотографии трактора, «съевшего» собственный отвал.

Местные сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что все случилось на проспекте Строителей в Кудрово. Там, как пишут очевидцы, трактор «наехал сам на себя» во время обычной уборки дороги от снега. В результате передние колеса машины оказались над землей, впереди отвала.

«Теперь я видел все!», — пишут подписчики сообщества в комментариях и недоумевают, как это могло произойти. Судя по всему, в дорожном происшествии никто не пострадал.

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