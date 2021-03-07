Наехавший сам на себя трактор насмешил жителей Кудрово

Необычная дорожная авария произошла сегодня днем во Всеволожском районе Ленобласти. В соцсетях появились фотографии трактора, «съевшего» собственный отвал.
Местные сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что все случилось на проспекте Строителей в Кудрово. Там, как пишут очевидцы, трактор «наехал сам на себя» во время обычной уборки дороги от снега. В результате передние колеса машины оказались над землей, впереди отвала.
«Теперь я видел все!», — пишут подписчики сообщества в комментариях и недоумевают, как это могло произойти. Судя по всему, в дорожном происшествии никто не пострадал.
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