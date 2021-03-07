Пенсионеры устроили конфликт со стрельбой из-за парковки на Дунайском

Во Фрунзенском районе соседи не поделили место на парковке, что обернулось разбирательствами с полицией.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, все произошло сегодня днем у дома №51/2 по Дунайскому проспекту. Конфликт из-за парковочного места произошел между 68-летним мужчиной и его 71-летним соседом. Младший решил, что удалить проблему на словах не получится, и выстрелил в своего оппонента из аэрозольного пистолета.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал. Прибывшие на место стражи порядка доставили участников перепалки в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на заправку.