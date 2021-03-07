В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на заправку

Мужчина отобрал у сотрудницы заправки пять тысяч рублей.

В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на автозаправку. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Все случилось в минувшую субботу ночью на заправке на Киевской улице в Гатчине. На АЗС пришел мужчина потребовал отдать ему деньги, иначе он обещал применить силу. Женщина отдала пять тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся.

После этого сотрудница заправки обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов довольно быстро задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый мужчина 1990 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что серию ограблений автозаправки раскрыли в Петербурге.