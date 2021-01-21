Серию ограблений автозаправки раскрыли в Петербурге

Задержанный за грабеж на АЗС петербуржец. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Задержанный за грабеж на АЗС петербуржец. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Двух жителей Петербурга подозревают в трех ограблениях одной и той же АЗС в Выборгском районе города. Во всех случаях злоумышленников интересовало только моторное масло.

Как сообщает петербургское ГУ МВД, 14 января в полицию сообщили о грабеже автозаправки на Придорожной аллее. Ночью двое мужчин зашли в помещение и открыто похитили четыре канистры моторного масла. Девушка-кассир предупредила грабителей, что вызовет полицию, но те проигнорировали ее и скрылись с похищенным.

Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие молодые люди 18 и 24 лет. Младший находится под следствием за угрозу убийством, а у старшего за плечами судимости за кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

Полицейские выяснили, что молодые люди причастны еще к двум грабежам на той же заправке. 9 декабря и 9 января они вынесли с АЗС несколько канистр моторного масла.

Возбуждены уголовные дела. Стражи порядка считают, что задержанные могут быть причастны к другим грабежам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке в размере 100 тысяч рублей.