В Петербурге двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке в размере 100 тысяч рублей

В Петербурге двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке в размере 100 тысяч рублей
Сотрудников ГИБДД задержали за взятку. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге два сотрудника ГИБДД требовали взятку от водителя, допустившего административное правонарушение. Автомобилист сообщил об этом правоохранителям.

Все произошло в среду днем, 20 января. Около 15 часов дня сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) задержали двух сотрудников ГИБДД УМВД России по Петроградскому району: старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения и инспектора по исполнению административного законодательства, передает Piter.TV.

Выяснилось, что сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился гражданин среднеазиатской республики. Он совершил административное нарушение. Инспекторы потребовали у него взятку в размере 100 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Водитель уехал за деньгами, после чего вернулся, но уже с сотрудниками УСБ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейский в Петербурге получил 5 лет условно за взятку от задержанного с наркотиками.

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В Петербурге двух инспекторов ГИБДД поймали на взятке в размере 100 тысяч рублей