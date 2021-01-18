Полицейский в Петербурге получил 5 лет условно за взятку от задержанного с наркотиками

Суд назначил полицейскому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Фото: pixabay

Суд назначил полицейскому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Фото: pixabay

В Петербурге суд вынес приговор в отношении Петра Локшина, заместителя командира взвода батальона полиции по Приморскому району. Его признали виновным в получении взятки.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, в сентябре 2018 года Локшин совместно с другим полицейским находились в служебном автомобиле в Вокзальном проезде. Они задержали двух мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков.

Полицейские договорились с задержанными, что отпустят их, если они выплатят взятку. Под угрозой незаконного привлечения к ответственности, они требовали 300 тысяч рублей. Однако мужчины смогли найти лишь 56 тысяч рублей. После перевода денег на банковскую карту Локшина, стражи порядка высадили потерпевших на Комендантском проспекте.

Полученную взятку сотрудники полиции разделили между собой.

В суде Локшин признал свою вину и активно сотрудничал с правоохранительными органами.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также он не сможет в течение 5 лет работать в органах. Уголовное дело в отношении второго полицейского выделено в отдельное производство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начальник службы ремонта Гатчинской больницы пойдет под суд за взятку в 350 тысяч рублей.