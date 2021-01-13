Начальник службы ремонта Гатчинской больницы пойдет под суд за взятку в 350 тысяч рублей

Петербургский суд зарегистрировал уголовное дело в отношении работника больницы в Гатчине, обвиняемого в двух эпизодах получения взятки.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, обвиняемый работает начальником службы эксплуатации и ремонта инженерных сетей и оборудования «Гатчинской клинической межрайонной больницы». Он знал, что на объекте перинатального центра больницы нужно провести сервисное обслуживание систем медицинского газоснабжения.

Он договорился с гендиректором компании «4С СЕРВИС», что за 350 тысяч рублей убедит главного врача в необходимости заключения прямых договоров именно с этой компанией и поспособствует победе компании в электронном аукционе. Также за деньги он предлагал проконтролировать работу подрядчика, чтобы не возникало проблем с оплатой со стороны медучреждения, и беспрепятственно принимать работы.

В результате больница заключила прямые договоры с компанией на период с ноября 2018 года по январь 2019 года. Взятку в размере 350 тысяч рублей он получил, договорившись со знакомым ему исполнительным директором ООО «АС-ТЕРМ». Средства поступили на счет компании, после чего их передали обвиняемому.

Кроме того, обвиняемый лично получил взятку от директора компании «АС-ТЕРМ», получив во временное пользование автомобиль марки KIA, а также топливную карту «Лукойл» на 802 тысяч рублей для оплаты бензина. За это он пообещал общее покровительство и заключение прямых договоров и госконтракта между «АС-ТЕРМ» и больницей на обслуживание систем вентиляции медучреждения на 2019 год.

Дело принято к производству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обвиняемого в получении взятки депутата Коваля оставили под стражей.