Британские ученые выяснили причину постоянного голода

В ходе эксперимента ученые брали анализы более чем у тысяч добровольцев после завтрака и последующих приемов пищи. Фото: pixabay

В ходе эксперимента ученые брали анализы более чем у тысяч добровольцев после завтрака и последующих приемов пищи. Фото: pixabay

Ученые из лондонского Королевского колледжа установили причину, почему человек может испытывать постоянный голод.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism. Научным сотрудникам удалось выяснить, что люди через несколько часов после приема пищи могут вновь чувствовать голод из-за значительных перепадов уровня сахара в крови. Из-за этого они потребляют на сотни калорий больше, чем другие.

В ходе эксперимента ученые брали анализы более чем у тысяч добровольцев после завтрака и последующих приемов пищи. Также участники исследования носили специальные системы мониторинга глюкозы и устройства для контроля сна и бодрствования.

Ученые отслеживали время, когда добровольцы становились голодными, степень аппетита, время приема пищи, и записывали, какую еду они употребляют. Оказалось, что у некоторых испытуемых уровень сахара резко снижался уже через два часа после его повышения, что и приводило к голоду.

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