Бананы оказались под угрозой исчезновения

Бананы могут полностью исчезнуть из-за высокоинфекционного почвенного гриба, не поддающегося воздействию химикатов.

Как сообщает Die Welt, заболевание Tropical Race 4 (TR4) было обнаружено в 2019 году в Южной Америке, которая является основным мировым поставщиком бананов. Позже по это причине были закрыты некоторые плантации в Колумбии и Гондурасе. К распространению инфекции может даже зараженная почва на обуви фермера. Обычно пораженные участки почвы засеивают только через 30-40 лет.

Грибок в основном поражает сорт Cavendish, на который приходится 95% мировой торговли. Эксперты отмечают, что повышение цен на бананы может быть критично, поскольку этот фрукт является одним из основных продуктов в розничной торговле.

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