Ученые определили антитела, которые вылечат человека от укуса энцефалитного клеща

Исследователи Университета Рокфеллера считают, что заболевание мозга человека, которое передается через укус клеща, возможно лечить.

По мнению ученых, в человеческом организме есть антитела, которые способны нейтрализовать вирус, сразу после укуса.

Диагностика требует наличия антител IgM к вирусу в сыворотке крови и анализа спинномозговой жидкости, показывающего наличие вирусной инфекции. Установить уровень антител можно сегодня при помощи метода ELISA, он-то и будет основным тестом в диагностике клещевого энцефалита.

Ученые полагают, что вакцинироваться от клещевого энцефалита надолго — пока еще невозможно.

Но сегодня применяют симптоматические препараты, они обезболивают, дают противовоспалительное действие и снижают внутричерепное давление. При особом случае, ученые говорят, что можно применить и стероидные гормоны.

Эксперимент проводился над мышами. А также было изучено около 800 антител, которые удалось получить от самостоятельно выздоровевших или «привитых» от других болезней людей.

Таким образом, стало ясно, что антитела VH3-48 самые сильные в конкретном направлении. Они в состоянии «убить» вирусы TBE и другие болезни у человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследование ученых-международников в дальнейшем может помочь в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона.