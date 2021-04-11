Ученые определили антитела, которые вылечат человека от укуса энцефалитного клеща

Ученые определили антитела, которые вылечат человека от укуса энцефалитного клеща
Заболевание мозга человека, которое передается через укус клеща, возможно лечить. Фото: pixabay.com

Исследователи Университета Рокфеллера считают, что заболевание мозга человека, которое передается через укус клеща, возможно лечить.

По мнению ученых, в человеческом организме есть антитела, которые способны нейтрализовать вирус, сразу после укуса.

Диагностика требует наличия антител IgM к вирусу в сыворотке крови и анализа спинномозговой жидкости, показывающего наличие вирусной инфекции. Установить уровень антител можно сегодня при помощи метода ELISA, он-то и будет основным тестом в диагностике клещевого энцефалита.

Ученые полагают, что вакцинироваться от клещевого энцефалита надолго — пока еще невозможно.

Но сегодня применяют симптоматические препараты, они обезболивают, дают противовоспалительное действие и снижают внутричерепное давление. При особом случае, ученые говорят, что можно применить и стероидные гормоны.

Эксперимент проводился над мышами. А также было изучено около 800 антител, которые удалось получить от самостоятельно выздоровевших или «привитых» от других болезней людей.

Таким образом, стало ясно, что антитела VH3-48 самые сильные в конкретном направлении. Они в состоянии «убить» вирусы TBE и другие болезни у человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследование ученых-международников в дальнейшем может помочь в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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