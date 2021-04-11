Исследование ученых-международников в дальнейшем может помочь в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона

Мозг предков человека начал развиваться еще 1,7 млн лет назад. Фото: pixabay

Мозг предков человека начал развиваться еще 1,7 млн лет назад. Фото: pixabay

Ученые-международники во главе с сотрудниками из американского Института биологических исследований Солка выявили определенные гены, которые особенно необходимы для деятельности нейронов мозга. Об этом сообщают в журнале «Наука из первых рук».

Также исследователи установили, что это открытие даст возможность создать генетические мишени для лечения нейродегенеративных заболеваний, в том числе, и болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Этот проект сделал возможным изучение специалистами особенности репарации ДНК нейронов. Отмечается, что материалы, которые использовали в эксперименте, были выращены в клеточной культуре из эмбриональных стволовых клеток человека.

Стало известно, что в ходе репарации своей ДНК нейроны изначально обращают внимание на особые участки геномной последовательности. Ученые считают, что эти гены являются важнейшими для обеспечения функций нейронов.

Исследователи, когда проводили данный эксперимент, обнаружили свыше 65 тыс. «горячих точек» в геномной последовательности. Примечательно, что это около 2% от всего генома.

По мнению ученых, теперь, когда они выяснили, какие области ДНК нейронов являются самыми важными, то не представляет труда выявить гены, необходимые для нормального функционирования клеток.

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