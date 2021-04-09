Ученые из Новой Зеландии доказали, что собаки могут ревновать

Ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии выяснили, что собаки могут испытывать настоящую ревность.

Ученые доказали, что собаки могут ревновать, если хозяин уделяет внимание «конкуренту». Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.

В эксперименте приняли участие 18 собак и их владельцы. Животных пометили в две разные в комнаты. В одной из них находился флисовый цилиндр, а в другой — реалистичная кукла собаки.

Питомцы, видя, как их хозяин играет с «искусственным питомцем», проявляли явные признаки ревности, а флисовый конус не реагировали.

Кроме того, по словам ученых, собаки знают, о чем думает человек. они считывают эмоции, когда пристально смотрят в глаза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты утверждают, что собаки способны выявлять коронавирус у человека намного быстрее, чем ПЦР-тесты. В ходе исследования собакам нужно было обнюхать салфетку, которой пассажиры протирали кожу и помещали ее в банку.