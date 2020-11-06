Собаки в аэропорту Финляндии находят коронавирус быстрее ПЦР-тестов

Служебные собаки, которые ищут коронавирус у пассажиров по прибытии в аэропорт Хельсинки, показали почти стопроцентную эффективность.

Как сообщает РИА Новости, специалисты утверждают, что животные способны выявлять коронавирус у человека намного быстрее, чем ПЦР-тесты. В ходе исследования собакам нужно было обнюхать салфетку, которой пассажиры протирали кожу и помещали ее в банку. Если собака реагировала на запах, предупреждая, что тест может быть положительным, пассажира отправляли на ПЦР-исследование.

На данный момент в эксперименте приняли участие более двух тысяч пассажиров и 16 животных, которые работают посменно. Отмечается, что пассажиры участвуют в исследовании добровольно. Он продолжится в декабре.

Ученые считают, что респираторные заболевания, включая COVID-19, изменяют запах тела, поэтому существует высокая вероятность того, что собаки могут его обнаружить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевший коронавирусом человек может быть носителем инфекции и заражать других в течение 10-20 дней с момента появления первых симптомов.