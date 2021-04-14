В Петербурге утро началось с пятибалльных пробок

Пробки наблюдаются почти во всех районах. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Пробки наблюдаются почти во всех районах. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Всего несколько минут назад уровень загруженности дорог оценивался на четыре балла.

В Санкт-Петербурге этим утром, 14 апреля, загруженность дорог составляет пять баллов. Больше всего пробок в центре города, многие из них связаны с ограничениями движения. Таким образом, заторы наблюдаются в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на Октябрьской набережной рядом с горевшими зданиями «Невской мануфактуры, все еще перекрыто.

К 10 утрам, когда все уже доедут до рабочих мест, дороги станут свободнее – прогнозируется загруженность дорог на четыре балла, такой уровень продержится до часу дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вычистили более 12 млн «квадратов» дорог и тротуаров.