В Петербурге в среду похолодает до +8 градусов

В Петербурге в среду похолодает до +8 градусов
В городе похолодает. Фото: pixabay

Синоптики допускают, что в некоторых районах города могут пойти дожди.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 апреля, продолжится похолодание. Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook пишет, что погода в городе сейчас зависит от тыловой, холодной части проходящего циклона.

В связи с этим ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Воздух успеет прогреться максимум до плюс 10 градусов, а в Ленинградской области – даже до 11. Леус отмечает, что температурный фон приближается к своей климатической норме.

Известно также о порывах ветра, которые будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургском Пулково в среду нет ни задержанных, ни отмененных рейсов.

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