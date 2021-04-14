В Петербурге в среду похолодает до +8 градусов

Синоптики допускают, что в некоторых районах города могут пойти дожди.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 апреля, продолжится похолодание. Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook пишет, что погода в городе сейчас зависит от тыловой, холодной части проходящего циклона.

В связи с этим ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Воздух успеет прогреться максимум до плюс 10 градусов, а в Ленинградской области – даже до 11. Леус отмечает, что температурный фон приближается к своей климатической норме.

Известно также о порывах ветра, которые будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургском Пулково в среду нет ни задержанных, ни отмененных рейсов.