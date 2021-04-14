В петербургском Пулково в среду нет ни задержанных, ни отмененных рейсов

Аэропорт работает в штатном режиме, так что пассажиры должны улететь без каких-либо проблем.

В аэропорту Пулково сегодня, 14 апреля, нет ни одного задержанного или отмененного рейса. Согласно данным онлайн-табло, все самолеты улетят вовремя, так что пассажиры могут ни о чем не переживать.

Также Пулково принял все борты, которые должны были прилететь к данному моменту. Напоминаем, что сейчас в Санкт-Петербурге за окном плюс четыре градуса, погода облачная, ветер гуляют по улицам со скоростью 3 километра в час. Воздух успеет прогреться до плюс восьми градусов, осадков не ожидается. Такие условия позволяют аэропорту работать без сбоев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вылетевший в Петербурге самолет вернулся в Сочи из-заразгерметизации кабины.