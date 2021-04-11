Вылетевший в Петербурге самолет вернулся в Сочи из-заразгерметизации кабины

Вылетевший в Петербург из Сочи самолет авиакомпании Azur Air вернулся в пункт. Причиной изменения маршрута стала разгерметизация кабины.

Рейс УР-344 вылетел в Пулково в 20:49 11-го апреля. Самолет должен был приземлиться в Северной столице 23:55. На борту находились 190 пассажиров. Однако после взлета экипаж сообщил о разгерметизации.

По данным 78.ru, к настоящему моменту воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Сочи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье в Пулково в воскресенье задержали два внутренних рейса. Пассажиры с опозданием вылетели в Екатеринбург и Казань.