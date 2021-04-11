В Пулково в воскресенье задержали два внутренних рейса

В Пулково задержаны два рейса, до Екатеринбурга и до Казани. Фото: pixabay

В Пулково задержаны два рейса, до Екатеринбурга и до Казани. Фото: pixabay

Сегодня, 11 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два внутренних рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Якутия» и «Smartavia». Два самолета вылетят с опозданием. Причины задержек не указываются.

Так, позже вылетит рейс R3 468 до Екатеринбурга. Изначально планировалось, что самолет «Якутия» поднимется в небо в 15:10, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Далее задержан рейс 5N 597 авиакомпании«Smartavia» до Казани. Самолет должен был вылететь в 13:30, но время вылета по какой-то причине сдвинули.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиропоток в петербургском аэропорту Пулково после снятия части ограничений и возобновления ряда направлений продолжает расти. По сравнению с первым кварталом прошлого года, зафиксирован рост числа авиапутешественников. Прирост составил 19 %.