В Пулково в воскресенье задержали два внутренних рейса

Сегодня, 11 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два внутренних рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Якутия» и «Smartavia». Два самолета вылетят с опозданием. Причины задержек не указываются.
Так, позже вылетит рейс R3 468 до Екатеринбурга. Изначально планировалось, что самолет «Якутия» поднимется в небо в 15:10, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.
Далее задержан рейс 5N 597 авиакомпании«Smartavia» до Казани. Самолет должен был вылететь в 13:30, но время вылета по какой-то причине сдвинули.
Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиропоток в петербургском аэропорту Пулково после снятия части ограничений и возобновления ряда направлений продолжает расти. По сравнению с первым кварталом прошлого года, зафиксирован рост числа авиапутешественников. Прирост составил 19 %.