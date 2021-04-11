В Пулково в воскресенье задержали два внутренних рейса

В Пулково в воскресенье задержали два внутренних рейса
В Пулково задержаны два рейса, до Екатеринбурга и до Казани. Фото: pixabay

Сегодня, 11 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два внутренних рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Якутия» и «Smartavia». Два самолета вылетят с опозданием. Причины задержек не указываются.

Так, позже вылетит рейс R3 468 до Екатеринбурга. Изначально планировалось, что самолет «Якутия» поднимется в небо в 15:10, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Далее задержан рейс 5N 597 авиакомпании«Smartavia» до Казани. Самолет должен был вылететь в 13:30, но время вылета по какой-то причине сдвинули.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиропоток в петербургском аэропорту Пулково после снятия части ограничений и возобновления ряда направлений продолжает расти. По сравнению с первым кварталом прошлого года, зафиксирован рост числа авиапутешественников. Прирост составил 19 %.

аэропорт пулково задержка рейсов новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для россиян
ДТП при участии трех транспортных средств: В Петербурге Каршеринг заехал ...
В Петербурге зафиксировано 694 новых случая коронавируса
В Сергиево нашли предмет, похожий на гранату без чеки
Пресс-секретарь России Песков рассказал, какие побочные действия у ...
В России выявили 8 702 тысяч новых COVID-пациентов за сутки
В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 19 человек
В Выборгском районе разыскивают поджигателей иномарок