Пассажиропоток в аэропорту Пулково увеличился на 19 %

Пассажиропоток в петербургском аэропорту Пулково после снятия части ограничений и возобновления ряда направлений продолжает расти.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, зафиксирован рост числа авиапутешественников. Прирост составил 19 %. Об этом сообщается в Telegram-канале «Начальник транспортного цеха».

С начала этого года из Пулково вылетели более двух миллионов человек.

Среди самых популярных направлений в марте оказались Сочи, Астрахань, Калининград, Новосибирск и Волгоград.

В 2021 году Пулково возобновил перелеты в Калугу, Махачкалу, Пермь, Усинск, Ереван, Минск, Париж, Амстердам, Варшаву и Хельсинки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский региональный трафик аэропорта Пулково полностью восстановился. С 1 по 19 июля пассажиропоток составил более 400 тыс. пассажиров, что аналогично показателям прошлого года.