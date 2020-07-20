Пассажиропоток Пулково на региональных направлениях восстановился на 100%

Российский региональный трафик аэропорта Пулково полностью восстановился. С 1 по 19 июля пассажиропоток составил более 400 тыс. пассажиров, что аналогично показателям прошлого года.

Самыми востребованными региональными направлениями в первой половине июля стали Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань, Минеральные Воды и Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба оператора Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Представители аэропорта добавили, что ведут работу по восстановлению и открытию новых рейсов, в том числе — на международных направлениях.

Пассажиропоток Пулково был временно снижен из-за пандемии коронавируса. На фоне снятия ограничений число перелетов и пассажиров начало восстанавливаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково отменили четыре рейса.