В Пулково отменили четыре рейса

Петербургский аэропорт начал новую неделю с очередных отмен рейсов.

Сегодня, 20 июля, пассажиры не смогут отправиться в Сочи, Анапу и Воронеж. Пассажиров туда не доставят авиакомпании Red Wings, «Россия» и «РусЛайн».

Помимо этого, некоторые рейсы были задержаны. Речь идет о вылетах в Челябинск и Казань. Несколько позже самолеты в эти направления отправит авиаперевозчик Smartavia. Об этом сообщает онлайн-табло вылетов и прилетов аэропорта Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на электронную почту Пулково анонимы прислали письмо с угрозами минирования рейсов. Прошедшая неделя была тревожной для работников воздушной гавани. Несколько дней подряд неизвестные заявляли, что на территории аэропорта могут находиться взрывные устройства. Из-за проверок задерживались рейсы. К счастью, сообщения от анонимов каждый раз оказывались ложными.