На элеронную почту Пулково анонимы прислали письмо с угрозами минирования рейсов

В петербургский аэропорт снова поступило письмо с угрозами. Анонимы сообщили о возможном минировании Пулково.

Часть рейсов в аэропорту задержаны. Согласно данным онлайн-табло Пулково, речь идет о таких направлениях, как Салехард, Ижевск и Симферополь.

Как сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Воздушных Ворот Северной Столицы, письмо о возможном минировании самолетов и здания терминала поступило на электронную почту. В настоящее время стражи порядка проводят на месте проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково у пассажира похитили дорогой зонт. В результате был задержан житель города Калуги – он заметил, что аксессуар лежит без присмотра и вместо того, чтобы отнести его в стол находок, решил забрать зонт себе.