Петербургский парламент рассмотрит в 3 чтении законопроект, направленный на совершенствование градостроительной политики города

Сегодня Законодательное Собрание Санкт-Петербурга рассмотрит в третьем чтении проект закона «О внесении изменений в Закон СПб «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» в части, касающейся формирования территориальных подразделений комиссии по землепользованию и застройке».

В его основе должен стоять принцип комплексного развития, считает председатель ЗакС Санкт-Петербурга Вячеслав Макарова. Все решения должны приниматься с исключительной его ответственности и понимания приоритетов развития города, считает Макаров.

Они устанавливают состав территориального подразделения комиссии по землепользованию и застройке. Всего в комиссии будут 15 человек.

Темы строительства и землепользования являются самыми важными для Санкт-Петербурга. Заниматься ими надо прежде всего на районах и муниципалитетах уровнях. Это рассмотрение и призваны обеспечивать участковые комиссии. Их деятельности нужно в более точном регламентировании.

Проект закона состоит из нормы об информировании о работе комиссий, представлении ими планов и отчетов за каждый год. Нельзя, чтобы членов комиссии не оповещали о времени заседаний. Деятельность по землеотводу должна быть открытой и прозрачной для всех жителей города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском ЗакСе в третьем чтении рассмотрят законопроект о кадетском образовании.