В петербургском ЗакСе в третьем чтении рассмотрят законопроект о кадетском образовании

Кадеты. Фото: пресс-служба ЗВО
Кадеты. Фото: пресс-служба ЗВО

Благодаря документу, считают депутаты, удастся поддержать кадетские учебные заведения.

В Санкт-Петербургском Законодательном собрании сегодня, 14 апреля, состоится третье чтение проекта Закона «О кадетском образовании в Санкт-Петербурге». Благодаря ему рассчитывают поддержать кадетские учебные заведения, о чем сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что документ совершенствует правовую базу в данной области. В законопроекте сказано, что кадетское образование — это «процесс обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, цель которых — подготовка обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе, к военной службе и государственной службе российского казачества».

Нормативное регулирование позволит упорядочить образовательный процесс в кадетских корпусах и обеспечит социальные гарантии учителям, а также гарантии трудоустройства – ученикам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Рассудов осудил закон о кадетском образовании в Петербурге.

законопроект ЗакС кадетское образование новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан помощник по хозяйству, обокравший пенсионера на 168 тысяч рублей
Председатель КГИОП заверил, что территорию «Невской мануфактуры» ...
Петербургский парламент рассмотрит в 3 чтении законопроект, направленный на ...
Спасатели продолжают работать на территории «Невской мануфактуры»
В Петербурге полицейским хотят разрешить блокировать «опасные» сайты
В петербургском ЗакСе в третьем чтении рассмотрят законопроект о кадетском ...
Задержан мигрант, ранивший ножом мужчин в драке у ночного клуба
В Петербурге госпитализирован 5-летний ребенок: он упал с третьего этажа