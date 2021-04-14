В петербургском ЗакСе в третьем чтении рассмотрят законопроект о кадетском образовании

Благодаря документу, считают депутаты, удастся поддержать кадетские учебные заведения.

В Санкт-Петербургском Законодательном собрании сегодня, 14 апреля, состоится третье чтение проекта Закона «О кадетском образовании в Санкт-Петербурге». Благодаря ему рассчитывают поддержать кадетские учебные заведения, о чем сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что документ совершенствует правовую базу в данной области. В законопроекте сказано, что кадетское образование — это «процесс обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, цель которых — подготовка обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе, к военной службе и государственной службе российского казачества».

Нормативное регулирование позволит упорядочить образовательный процесс в кадетских корпусах и обеспечит социальные гарантии учителям, а также гарантии трудоустройства – ученикам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Рассудов осудил закон о кадетском образовании в Петербурге.