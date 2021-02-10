«Взамен получим суррогат»: депутат Рассудов осудил закон о кадетском образовании в Петербурге

«Взамен получим суррогат»: депутат Рассудов осудил закон о кадетском образовании в Петербурге
Депутат Александр Рассудов не поддержал законопроект в предложенной редакции. Фото: assembly.spb.ru

В Северной столице приняли проект закона о кадетском образовании. Однако не все депутаты ЗакСа были «за» такое решение. Александр Рассудов назвал ряд причин, по которым не принимать нововведение.

Принятие закона состоялось сегодня, 10 февраля, на заседании Законодательного собрания. Инициативу поддержали большинство депутатов. Рассудов высказался против.

Первой причиной несогласия политик назвал то, что кадет сравнивают с суворовцами, однако это неправильно. По мнению депутата, в подобных училищах отработана специальная программа, которая воспитывает подростков.

«А когда мы распространяем это по средним школам – мы получим неизвестно что. Я застал уроки начальной военной подготовки в старших классах школы, и ничего кроме скептического отношения к определенным моментам в нашей Советской Армии я не вынес», – пояснил Рассудов.

Кроме этого, он добавил, что авторы законопроекта сами не знают, каким специальным предметам будут учить детей, что в итоге может привести к девальвации истории.

«Мы таким образом просто девальвируем то, что, действительно, обладает историей. А взамен получим суррогат. И каких-то химер», – заключил парламентарий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Рассудов высказался против избиения протестующих на митинге.

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