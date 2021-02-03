Депутат Рассудов осудил избиения протестующих в Петербурге

Политик отметил, что из-за необоснованного проявления агрессии в городе может стать больше инвалидов.

Депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов раскритиковал силовиков, которые избивают на несанкционированных акциях протестующих в Санкт-Петербурге. Своим мнением он поделился сегодня, 3 февраля, в ЗакСе. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Рассудов отметил, что парламентарии обсуждают создание комфортной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не зря. Он считает, что в ближайшее время маломобильных граждан станет больше, так как «трудно не стать инвалидом, когда тебя, лежачего и безоружного, бьют пятеро здоровенных мужчин».

Депутат заявил, что ему с детства объяснили: лежачего бить нельзя. Он не понимает, почему сотрудники правоохранительных органов демонстрируют силу и агрессию тогда, когда в этом нет необходимости. Рассудов подчеркнул, что всегда можно донести свою правоту другими способами.

«Давайте не будем плодить инвалидов как физических, так и моральных»,

— призвал политик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские города отреагировали на приговор Навальному.