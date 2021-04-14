В Петербурге достроили новый участок Верхне-Каменской улицы

Речь идет об участке дороги вдоль жилого комплекса «Чистое небо».

В Санкт-Петербурге для движения автомобилей открылся новый участок Верхне-Каменской улицы, который построил холдинг Setl Group. Речь идет об участке дороги от дома 16 на Плесецкой улице и вдоль домов седьмой очереди ЖК «Чистое небо». Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

В мае 2020 года был открыт первый участок улицы. Длина двух участков составляет 500 метров – это половина проектной длины дороги до перекрестка с проспектом Авиаконструкторов.

Известно, что новый участок двухполосный и оборудован по всем правилам. До конца апреля 2021 года Setl Group хочет установить там две остановки для общественного транспорта.

К началу лета застройщик планирует открыть еще одну внутриквартальную дорогу в жилом комплексе — проезд, проложенный на север от д. 7 к. 1 на Верхне-Каменской улице и до корпусов 8 очереди. В итоге он должен будет соединить Арцеуловскую аллею с Верхне-Каменской улицей.

Напоминаем, что Setl Group построил в ЖК «Чистое небо» километровый участок Комендантского пр. от Глухарской улицы до реки Каменки, а также множество других дорог. Среди них – перекресток пр. Королева с Плесецкой ул., боковой проезд Плесецкой ул. от пр. Королева до Комендантского пр. и частично – пр. Королева от Глухарской ул. до Плесецкой, участок Плесецкой ул. от Комендантского пр. до Верхне-Каменской ул. Построен участок Арцеуловской аллеи к востоку от Комендантского пр., и ведется строительство западного участка той же улицы. А к западу от Комендантского пр. готов проезд, соединивший Плесецкую улицу с Арцеуловской аллеей – он огибает площадь Солнца с фонтаном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Setl Group построил детский сад на Пулковском шоссе на 220 мест.