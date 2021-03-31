Setl Group построил детский сад на Пулковском шоссе на 220 мест

Setl Group построил детский сад на Пулковском шоссе на 220 мест
Новый детский сад на Пулковском шоссе. Фото: Setl Group

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию детский сад в проекте «Зеленый квартал» в Московском районе Петербурга. Садик сможет принять 220 детей.

Как сообщает застройщик, новый детский сад расположился на Пулковском шоссе, 71/5. Трехэтажное здание оформлено в светлой цветовой гамме. Во дворе малыши смогут заниматься на двух спортивных площадках и 10 игровых. Места для игр поместили под теневыми навесами для защиты от дождя и яркого солнца. Здесь установили песочницы, домики, качели, игровой комплекс и небольшой лабиринт.

Новый детский сад на Пулковском шоссе. Фото: Setl Group

В самом здании детей ждет бассейн с теплыми полами, спальни, помещения для кружков и развивающих занятий. Также построены музыкальный и физкультурный залы, медкабинет и кабинет логопеда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание бывшей школы в центре Петербурга вместо реконструкции начали сносить.

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