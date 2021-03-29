Здание бывшей школы в центре Петербурга вместо реконструкции начали сносить

В Сети обсуждают судьбу здания бывшей школы № 575 на 14-й линии Васильевского острова.

Дело в том, что проектная документация реконструкции школы под общежитие Горного университета предполагает демонтаж здания.

Разрешение на проведение реконструкции получено ещё в феврале 2020 года, сообщили в группе «Живём на Васильевском» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, появилось сообщение от анонимного рабочего со стройплощадки, который сказал, что «здание будет демонтировано полностью, до котлована». Это вызвало возмущение среди местных жителей. Один пользователей Сети отметил, что так «калечат город».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что историческое здание на Фурштатской улице, 15 могут передать по модели концессии группе Ginza. Предполагается, что группа в целях развития бизнеса получит еще несколько особняков в центре города и в Курортном районе.