Здание бывшего генконсульства США в Петербурге может занять отель

Здание бывшего генконсульства США в Петербурге может занять отель
Здание на Фурштатской улице, 15. Фото: google.maps

Здание в центре Петербурга, где ранее было американское консульство, могут превратить в отель.

Историческое здание на Фурштатской улице, 15 могут передать по модели концессии группе Ginza. Предполагается, что группа в целях развития бизнеса получит еще несколько особняков в центре города и в Курортном районе, сообщает «Фонтанка».

Концессионная инициатива на реконструкцию и создание отеля категории «не ниже 3 звезды» в здании по указанному адресу поступила в Смольный от ООО «Моретум». Организацией на 100% владеет предпринимательница Полина Корнилова, однако компании действуют в интересах группы Ginza.

Группа Ginza работает в гостиничном направлении уже третий год. Сейчас в ее управлении находятся мини-отель «Кvartira 4» на Съезжинской улице и отель Dom 16 на Аптекарском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что арендаторов просят покидать «Ленэкспо»: кажется, здание будут сносить.

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Здание бывшего генконсульства США в Петербурге может занять отель
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