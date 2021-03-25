Арендаторов просят покидать «Ленэкспо»: кажется, здание будут сносить

Арендаторов просят покидать &#171;Ленэкспо&#187;: кажется, здание будут сносить
Выставочный комплекс "Ленэкспо". Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Все помещения попросили освободить до конца марта 2021 года.

Арендаторы выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове рассказали, что их попросили покинуть занимаемые помещения до конца марта. Об этом пишет АБН.

Бизнесмены отмечают, что переезд для них – это неожиданность и вынужденная мера. Они предполагают, что здание собираются сносить, а на его месте строить жилой комплекс.

Пока что информация о ликвидации «Ленэкспо» не подтверждена. В пресс-службе «ЭкспоФорум–Интернэшнл» заявили, что у них нет информации о сносе здания. Напоминаем, что в 2019 обсуждалось появление на месте «Ленэкспо» ЖК «101-й остров» с жилыми домами, гостиницей, ТРК, детским садом и школой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что госпиталь в «Ленэкспо» снова начнет работу в случае третьей волны коронавируса.

аренда бизнес ленэкспо новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беларусам дали административный арест за пикеты в Петербурге в поддержку ...
Сквер в Кузнечном переулке не стал ЗНОП: его могут застроить
Петербурженка впервые стала матерью в 58 лет
Артист Ефим Шифрин рассказал, какую пенсию получает
Арендаторов просят покидать «Ленэкспо»: кажется, здание будут сносить
Дополнительные электрички запустят между Петербургом и Красным Селом
Врачи сделали новый нос петербуржцу, который лишился его из-за лошади
Скелет ребенка, найденный в петербургском парке, могли расчленить животные