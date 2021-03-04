Госпиталь в «Ленэкспо» снова начнет работу в случае третьей волны коронавируса

Госпиталь «Ленэкспо» может снова начать работать в мае. Фото: gov.spb.ru

Госпиталь «Ленэкспо» может снова начать работать в мае. Фото: gov.spb.ru

Первый зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал о готовности Петербурга к третьей волне коронавируса.

Несмотря на снижение числа заболевших и стабилизации эпидемиологической ситуации, эксперты говорят о том, что в мае может начаться третья волна коронавируса.

По его словам, приобретенные во время пандемии знания позволят оперативно организовать помощь пациентам. Кроме того, временный госпиталь в «Ленэкспо» могут снова развернуть за несколько дней.

«Не разбираем «Ленэкспо», мы его законсервировали. Поэтому мы в любом случае готовы в течение нескольких дней развернуть в обратную сторону процесс поступления», — заявил Андрей Сарана в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 371005 случаев заражения COVID-19, число смертельных исходов достигло 11248, при этом выздоровело 308160 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что последний работающий павильон «Ленэкспо» закрывается в связи со снижением количества больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Сегодня специалисты проводят заключительную дезинфекцию.