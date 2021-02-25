Госпиталь в «Ленэкспо» прекратил работу из-за отсутствия пациентов

Сегодня специалисты проводят заключительную дезинфекцию в "Ленэкспо". Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня специалисты проводят заключительную дезинфекцию в "Ленэкспо". Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня, 25 февраля, прекращает работу последний действующий павильон 5 в «Ленэкспо», где лечили коронавирусных пациентов. В этом павильоне было 295 коек.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, последний работающий павильон «Ленэкспо» закрывается в связи со снижением количества больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Сегодня специалисты проводят заключительную дезинфекцию.

Все медицинские работники из «Ленэкспо» возвращаются на основные площадки Госпиталя для ветеранов войн на Народной и Старорусской улицах.

Все койки в павильонах «Ленэкспо», которые были переоборудованы специально для пациентов с ковидом, переведены в резервный коечный фонд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 911 новых случаев коронавируса.