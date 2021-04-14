За прошедшую неделю ГАТИ в Петербурге начислила штрафов на сумму 10,5 миллионов рублей

За прошедшую неделю ГАТИ в Петербурге начислила штрафов на сумму 10,5 миллионов рублей
Сумма штрафов более 10 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Петербурге на прошлой недели в совокупности Государственная административно-техническая инспекция выписала штрафов на сумму в 10,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Администрации Петербурга.

ГАТИ на прошлой недели взимала штраф за нарушение Правил благоустройства. Общая сумма составила 10 млн 555 тысяч рублей.

Отмечается, что самые внушительные штрафы получили организации за самовольное производство работ, за нарушения сроков и графиков, а также за несоответствие культуры производства работ.

В ведомстве уточняют, что штрафы были назначены предприятиям, которые не исполняли обязанности по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Приморском, Выборгском и Пушкинском районах снесли и ликвидировали незаконно размещенные торговые павильоны.

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